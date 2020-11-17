Фонд Петра Порошенко уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц

Об этом в своем видеообращении сообщил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

В частности, он обнародовал срочный план по преодолению коронавирусной эпидемии в Украине.

— В самом дефиците сейчас — кислород. Вдоволь его только для Зеленского. Право дышать гарантировано только Владимиру Александровичу. Для всех остальных оно — под большим вопросом, - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что Фонд Порошенко уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц.

— Купили все, что нашли и могут поставить до конца года. Но благотворители не могут подменить собой государство. Требуем обеспечить доступ каждой койки к кислороду, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом. В ковидном фонде, — если не воровать на дороги и видосики, — достаточно средств для поставки лекарств и препаратов для бесплатного обеспечения больных согласно протоколам Министерства здравоохранения, - отметил Петр Порошенко.

Напомним, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал власти вернуть в коронавирусный фонд 40 миллиардов гривен, которые были растрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.