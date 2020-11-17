Большинство руководителей земель Германии выступили за то, чтобы пока не усиливать ограничения, введенные на один месяц в рамках «мягкого локдауна».

Об этом сообщает Deutsche Welle.

После нескольких совещания с 16 премьерами федеральных земель канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что предложения правительства о жестком карантине не встретили поддержки со стороны большинства из них.

Большинство премьеров выступили за то, чтобы никак не менять действующие правила до завершения срока действия «мягкого локдауна» — до конца ноября.

При этом Ангела Меркель считает, что нужны дополнительные меры. В частности, она отметила, что со времени введения нынешних ограничений ситуация улучшилась, но и снижения количества заражений не произошло и пока еще далеко до того, чтобы вернуться к отметке в 50 новых заражений на 100 000 жителей за одну неделю.

Следующая встреча Ангелы Меркель с премьерами федеральных земель запланирована в середине следующей недели. На ней планируют принять концепцию борьбы с эпидемией, и, при необходимости, усилить ограничения.

Эти правила будут действовать до конца года. По словам Ангелы Меркель, такие шаги должны создать людям определенные ожидания и возможность планировать свою жизнь.

Отметим, так называемый «мягкий локдаун» ввели 2 ноября. На месяц в стране закрыли все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта пройдут при пустых трибунах.

Также закрыты косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских разрешена при соблюдении строгих мер гигиены.

Напомним, что в Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.