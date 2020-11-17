Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал, что в стране не отменяли красные зоны карантина.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
— Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими, - сказал он.
По словам Олега Немчинова, правительство не отказывалось от карантинных зон, но внесло коррективы.
— На самом деле никто от карантинных зон не отказался. Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр. Фактически на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в желтой зоне, остальная часть страны была или оранжевая, или красная, - добавил он.
Напомним, что в Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал, что в стране не отменяли красные зоны карантина.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
— Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими, - сказал он.
По словам Олега Немчинова, правительство не отказывалось от карантинных зон, но внесло коррективы.
— На самом деле никто от карантинных зон не отказался. Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр. Фактически на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в желтой зоне, остальная часть страны была или оранжевая, или красная, - добавил он.
Напомним, что в Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов