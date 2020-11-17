Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов рассказал, что в стране не отменяли красные зоны карантина.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

— Сейчас по всей стране введены ограничения на уровне оранжевой зоны, кроме того, никто не отменял красных зон, где ограничения будут большими, - сказал он.

По словам Олега Немчинова, правительство не отказывалось от карантинных зон, но внесло коррективы.

— На самом деле никто от карантинных зон не отказался. Мы ввели на территории всей страны оранжевый режим, и это требования объективных цифр. Фактически на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в желтой зоне, остальная часть страны была или оранжевая, или красная, - добавил он.

Напомним, что в Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.