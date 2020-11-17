Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на New York Times.
В частности, Байден отметил, что еще больше граждан могут умереть от коронавируса, если не начать уже сейчас подготовку плана для доставки и распределения вакцины от коронавируса, когда она станет доступной.
— Вакцина — это важно, но от нее нет пользы, пока люди не вакцинированы. Это огромное дело. Если нам придется ждать до 20 января (дата инаугурации), чтобы начать планирование — это отбрасывает нас назад. От коронавируса умрет больше людей, если мы сейчас не начнем координироваться, — отметил Джо Байден.
С начала эпидемии в США от коронавируса умерли уже более 250 тысяч человек.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп сделал шаг в направлении признания своего поражения на выборах. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме по поводу возможного локдауна в стране, о котором говорят в команде избранного Джо Байдена.
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Избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на New York Times.
В частности, Байден отметил, что еще больше граждан могут умереть от коронавируса, если не начать уже сейчас подготовку плана для доставки и распределения вакцины от коронавируса, когда она станет доступной.
— Вакцина — это важно, но от нее нет пользы, пока люди не вакцинированы. Это огромное дело. Если нам придется ждать до 20 января (дата инаугурации), чтобы начать планирование — это отбрасывает нас назад. От коронавируса умрет больше людей, если мы сейчас не начнем координироваться, — отметил Джо Байден.
С начала эпидемии в США от коронавируса умерли уже более 250 тысяч человек.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп сделал шаг в направлении признания своего поражения на выборах. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме по поводу возможного локдауна в стране, о котором говорят в команде избранного Джо Байдена.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов