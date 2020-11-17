Руководителя подрядной фирмы «Укрпромстрой» будут судить по подозрению в присвоении 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств при строительстве казарм в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.
Сообщается, что в 2018 году директор фирмы указал в актах выполненных работ недостоверные сведения, завысив объемы подрядных работ, которые подрядная фирма не выполнила. В результате чего завладел 5 миллионами 500 тысячами гривен бюджетных средств.
16 ноября 2020 года прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном деле.
— Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.
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Руководителя подрядной фирмы «Укрпромстрой» будут судить по подозрению в присвоении 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств при строительстве казарм в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.
Сообщается, что в 2018 году директор фирмы указал в актах выполненных работ недостоверные сведения, завысив объемы подрядных работ, которые подрядная фирма не выполнила. В результате чего завладел 5 миллионами 500 тысячами гривен бюджетных средств.
16 ноября 2020 года прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном деле.
— Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов