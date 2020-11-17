Руководителя подрядной фирмы «Укрпромстрой» будут судить по подозрению в присвоении 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств при строительстве казарм в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сообщается, что в 2018 году директор фирмы указал в актах выполненных работ недостоверные сведения, завысив объемы подрядных работ, которые подрядная фирма не выполнила. В результате чего завладел 5 миллионами 500 тысячами гривен бюджетных средств.

16 ноября 2020 года прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области завершили досудебное расследование в уголовном деле.

— Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.