Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью РБК-Украина.

Он объяснил, что в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных общин. Именно поэтому, по словам Немчинова, должны объединиться те, которые в свое время не хотели расширять свои территории.

Олег Немчинов также напомнил о том, что реформа районирования все еще продолжается в Украине.

— Кроме того, введенное районирование — оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют функцию административную, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошло на уровень общин, - объяснил министр Кабмина.

Однако, как сообщил Олег Немчинов, такое изменение запланировано как минимум на 2021 год.

Напомним, что Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.