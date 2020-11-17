Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть.
Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью РБК-Украина.
Он объяснил, что в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных общин. Именно поэтому, по словам Немчинова, должны объединиться те, которые в свое время не хотели расширять свои территории.
Олег Немчинов также напомнил о том, что реформа районирования все еще продолжается в Украине.
— Кроме того, введенное районирование — оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют функцию административную, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошло на уровень общин, - объяснил министр Кабмина.
Однако, как сообщил Олег Немчинов, такое изменение запланировано как минимум на 2021 год.
Напомним, что Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.
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Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть.
Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в интервью РБК-Украина.
Он объяснил, что в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных общин. Именно поэтому, по словам Немчинова, должны объединиться те, которые в свое время не хотели расширять свои территории.
Олег Немчинов также напомнил о том, что реформа районирования все еще продолжается в Украине.
— Кроме того, введенное районирование — оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют функцию административную, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошло на уровень общин, - объяснил министр Кабмина.
Однако, как сообщил Олег Немчинов, такое изменение запланировано как минимум на 2021 год.
Напомним, что Министерство развития громад и территорий Украины обнародовало проект карты будущих районов Николаевской области.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов