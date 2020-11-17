Суды наложили аресты еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Крым, несмотря на запрет Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.

В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом и официально прекратила там функционирования всех аэропортов.

Несмотря на это, 109 самолетов российских авиакомпаний осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. На них, отметили в прокуратуре, наложенные аресты.

Напомним, что Херсонский городской суд арестовал 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма.