Суды наложили аресты еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Крым, несмотря на запрет Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.
В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом и официально прекратила там функционирования всех аэропортов.
Несмотря на это, 109 самолетов российских авиакомпаний осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. На них, отметили в прокуратуре, наложенные аресты.
Напомним, что Херсонский городской суд арестовал 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма.
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Суды наложили аресты еще на 44 самолета российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Крым, несмотря на запрет Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым.
В ведомстве напомнили, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом и официально прекратила там функционирования всех аэропортов.
Несмотря на это, 109 самолетов российских авиакомпаний осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины. На них, отметили в прокуратуре, наложенные аресты.
Напомним, что Херсонский городской суд арестовал 65 самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов