В Европейской комиссии считают, что Украина может решить «конституционную дилемму», вызванную решением Конституционного суда, путем перезагрузки судебной реформы.

Об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова во время выступления на онлайн-форуме коалиции «Реанимационный пакет реформ» «Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс», сообщает Европейская правда.

Матернова сказала, что сейчас в Украине наблюдается «конституционная дилемма», поскольку был существенно лишен полномочий один из ключевых субъектов антикоррупционной инфраструктуры - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Она напомнила, что агентство было создано благодаря сотрудничеству украинской власти с международными партнерами и с участием представителей гражданского общества.

По убеждению Матерновой, нет легкого ответа, но можно попробовать найти путь урегулирования ситуации.

— Я считаю, что можно найти выход через перезапуск судебной реформы, которая будет учитывать различные ее элементы, - отметила Матернова.

По ее словам, международное сообщество заинтересовано в предоставлении помощи Украине.

В ЕС надеются, что Верховная рада быстро найдет «разумный выход» из кризиса, возникшего в результате скандального решения Конституционного суда, и поддерживают идею Зеленского не ограничиваться вопросом КС.