Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался от участия во втором туре выборов городского головы.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном пресс-службой Криворожского горсовета.

Свое решение он объяснил состоянием здоровья.

— Отдавая все свои силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не стал моложе. Я всегда перед вами открыт и честен. Не могу вас подвести и сейчас, когда так необходима интенсивная работу. А здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать. вполсилы - это не по мне. Осознавая самую большую ответственность перед каждым криворожцем, я, к сожалению, не могу участвовать во втором туре выборов, - сказал Юрий Вилкул.

Он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлов, который занял третье место и теперь будет бороться во втором туре с Дмитрием Шевчиком из Слуги народа.

— Теперь во второй тур проходит Константин Павлов. С ним мы работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат на должность мэра. Он сохранитт все лучшее, не допустить потрясений и социальных экспериментов, а развитию города добавит молодой динамики и новой энергии. И всегда будет на стороне простых людей, - сказал Юрий Вилкул.

13 ноября стало известно, что Вилкул был госпитализирован, передает Первый криворожский. 16 ноября лечащий врач мэра сообщила, что Вилкулу нужно длительное лечение и реабилитация из-за серьезных проблемы с сердечно-сосудистой системой.