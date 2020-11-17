Конгресс Перу избрал временным президентом страны депутата парламента Франциско Сагасти. Он третий президент Перу за последнюю неделю и должен будет руководить страной до апреля 2021 года.
Об этом сообщает AP, передает Hromadske.
Назначение 76-летнего Сагасти поддержали 97 депутатов, 26 были против. Он еще не принял присягу, но должен это сделать во вторник, 17 ноября. Теперь Сагасти выпадет «бремя исцеления нации, пережившей неделю потрясений», пишет агентство.
Политик уже навестил в больнице протестующих, пострадавших от столкновений с полицией, и почтил двух погибших.
— Сегодня не время для празднования, потому что мы видели гибель двух молодых людей. Мы не можем оживить их, но мы можем добиться от Конгресса и исполнительной власти принять меры, чтобы такого больше не повторилось, — сказал Франциско Сагасти, когда вышел к людям, передает BBC.
Политический кризис в стране произошел после того, как 9 ноября Конгресс объявил импичмент тогдашнему президенту Мартину Вискарре. Это уже вторая попытка устранить Вискарру с должности. Первая была неудачная, в сентябре ему тоже пытались объявить импичмент.
Его обвинили в том, что он получил взятки на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков, когда он еще был губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах. Далее, согласно закону, временным президентом стал спикер парламента Мануэль Мерино, но 16 ноября он подал в отставку на фоне протестов в стране. Кроме Мерино, на фоне протестов в отставку ушли 13 министров.
После импичмента сторонники Вискарру вышли на протест. Как пишет AP, митинги были не похожи на предыдущие, поскольку большинством участников была молодежь, которая обычно апатична. Правозащитники обвинили правоохранителей в чрезмерной реакции на протест, в частности в избиении демонстрантов дубинками, обстреле резиновыми пулями. Двое протестующих погибли, один из них — 22-летний парень — получил 10 ранений пулями, а 24-летнего парня четыре раза ударили в грудь возле сердца.
Кроме политического кризиса, Перу переживает одну из самых больших вспышек коронавируса в мире. Сейчас в стране обнаружили более 937 тысяч инфицированных, из них более 35 тысяч умерли от осложнений. Показатели делают Перу третьей страной по уровню смертности от COVID-19 на 100 тысяч населения.
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Конгресс Перу избрал временным президентом страны депутата парламента Франциско Сагасти. Он третий президент Перу за последнюю неделю и должен будет руководить страной до апреля 2021 года.
Об этом сообщает AP, передает Hromadske.
Назначение 76-летнего Сагасти поддержали 97 депутатов, 26 были против. Он еще не принял присягу, но должен это сделать во вторник, 17 ноября. Теперь Сагасти выпадет «бремя исцеления нации, пережившей неделю потрясений», пишет агентство.
Политик уже навестил в больнице протестующих, пострадавших от столкновений с полицией, и почтил двух погибших.
— Сегодня не время для празднования, потому что мы видели гибель двух молодых людей. Мы не можем оживить их, но мы можем добиться от Конгресса и исполнительной власти принять меры, чтобы такого больше не повторилось, — сказал Франциско Сагасти, когда вышел к людям, передает BBC.
Политический кризис в стране произошел после того, как 9 ноября Конгресс объявил импичмент тогдашнему президенту Мартину Вискарре. Это уже вторая попытка устранить Вискарру с должности. Первая была неудачная, в сентябре ему тоже пытались объявить импичмент.
Его обвинили в том, что он получил взятки на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков, когда он еще был губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах. Далее, согласно закону, временным президентом стал спикер парламента Мануэль Мерино, но 16 ноября он подал в отставку на фоне протестов в стране. Кроме Мерино, на фоне протестов в отставку ушли 13 министров.
После импичмента сторонники Вискарру вышли на протест. Как пишет AP, митинги были не похожи на предыдущие, поскольку большинством участников была молодежь, которая обычно апатична. Правозащитники обвинили правоохранителей в чрезмерной реакции на протест, в частности в избиении демонстрантов дубинками, обстреле резиновыми пулями. Двое протестующих погибли, один из них — 22-летний парень — получил 10 ранений пулями, а 24-летнего парня четыре раза ударили в грудь возле сердца.
Кроме политического кризиса, Перу переживает одну из самых больших вспышек коронавируса в мире. Сейчас в стране обнаружили более 937 тысяч инфицированных, из них более 35 тысяч умерли от осложнений. Показатели делают Перу третьей страной по уровню смертности от COVID-19 на 100 тысяч населения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов