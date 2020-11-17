— Сегодня не время для празднования, потому что мы видели гибель двух молодых людей. Мы не можем оживить их, но мы можем добиться от Конгресса и исполнительной власти принять меры, чтобы такого больше не повторилось, — сказал Франциско Сагасти , когда вышел к людям, передает BBC.

Политик уже навестил в больнице протестующих, пострадавших от столкновений с полицией, и почтил двух погибших.

Назначение 76-летнего Сагасти поддержали 97 депутатов, 26 были против. Он еще не принял присягу, но должен это сделать во вторник, 17 ноября. Теперь Сагасти выпадет «бремя исцеления нации, пережившей неделю потрясений», пишет агентство.

Политический кризис в стране произошел после того, как 9 ноября Конгресс объявил импичмент тогдашнему президенту Мартину Вискарре. Это уже вторая попытка устранить Вискарру с должности. Первая была неудачная, в сентябре ему тоже пытались объявить импичмент.

Его обвинили в том, что он получил взятки на 640 тысяч долларов от строительных подрядчиков, когда он еще был губернатором провинции Мокегуа в 2011-2014 годах. Далее, согласно закону, временным президентом стал спикер парламента Мануэль Мерино, но 16 ноября он подал в отставку на фоне протестов в стране. Кроме Мерино, на фоне протестов в отставку ушли 13 министров.

После импичмента сторонники Вискарру вышли на протест. Как пишет AP, митинги были не похожи на предыдущие, поскольку большинством участников была молодежь, которая обычно апатична. Правозащитники обвинили правоохранителей в чрезмерной реакции на протест, в частности в избиении демонстрантов дубинками, обстреле резиновыми пулями. Двое протестующих погибли, один из них — 22-летний парень — получил 10 ранений пулями, а 24-летнего парня четыре раза ударили в грудь возле сердца.