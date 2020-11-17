В Херсоне военнослужащие Национальной гвардии сегодня, 17 ноября, взяли под охрану две больницы, где лечат больных COVID-19. Еще одна херсонская COVID-больница находится под охраной еще с 17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба военной части 3056, чьи военнослужащие привлечены к охране медицинских учреждений.

Под охрану сегодня взяли больницу имени Карабелеша и больницу имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

– Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны, - рассказали в военной части.

Решение о привлечении военнослужащих к охране больниц приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная цель такой меры - предотвращение распространения COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 тысяч 968 человек, зафиксировано 159 летальных случаев, 6 тысяч 786 пациентов выздоровели.