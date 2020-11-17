Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе мог закончиться еще в октябре этого года. В конце октября он уговорил президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить наступление.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.
По словам Путина, конфликт могли завершить еще 19-20 октября. Тогда, как рассказал он, Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша.
Однако, как подчеркнул российский президент, против этого решения выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, вечером 9 ноября стало известно о подписании соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало ввод российских миротворцев в зону конфликта для мониторинга перемирия. Эта сделка фактически является капитуляцией Еревана.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе мог закончиться еще в октябре этого года. В конце октября он уговорил президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить наступление.
Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.
По словам Путина, конфликт могли завершить еще 19-20 октября. Тогда, как рассказал он, Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша.
Однако, как подчеркнул российский президент, против этого решения выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, вечером 9 ноября стало известно о подписании соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало ввод российских миротворцев в зону конфликта для мониторинга перемирия. Эта сделка фактически является капитуляцией Еревана.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов