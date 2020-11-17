Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ отмечает, что он требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за «не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности».
Правоохранители задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.
Продолжаются обыски дома и на работе чиновника.
Напомним, чиновника Вооруженных Сил Украины задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 400 тысяч гривен. Его поймали во время получения первой части суммы — 100 тысяч гривен взятки.
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Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ отмечает, что он требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за «не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности».
Правоохранители задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.
Продолжаются обыски дома и на работе чиновника.
Напомним, чиновника Вооруженных Сил Украины задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 400 тысяч гривен. Его поймали во время получения первой части суммы — 100 тысяч гривен взятки.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов