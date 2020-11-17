Служба безопасности разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ отмечает, что он требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за «не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности».

Правоохранители задокументировали два эпизода получения налоговиком взятки только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.

Продолжаются обыски дома и на работе чиновника.

Напомним, чиновника Вооруженных Сил Украины задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 400 тысяч гривен. Его поймали во время получения первой части суммы — 100 тысяч гривен взятки.