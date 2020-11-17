Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По плану, вывод должен завершиться до 15 января.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер.
В Ираке и Афганистане должны вывести по 2,5 тысячи военных. После вывода в Ираке должно остаться 500 американских военных, а в Афганистане — две тысячи.
Напомним, в феврале этого года США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.
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Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По плану, вывод должен завершиться до 15 января.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер.
В Ираке и Афганистане должны вывести по 2,5 тысячи военных. После вывода в Ираке должно остаться 500 американских военных, а в Афганистане — две тысячи.
Напомним, в феврале этого года США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов