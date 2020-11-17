Министерство обороны США объявило о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По плану, вывод должен завершиться до 15 января.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер.

В Ираке и Афганистане должны вывести по 2,5 тысячи военных. После вывода в Ираке должно остаться 500 американских военных, а в Афганистане — две тысячи.

Напомним, в феврале этого года США, власти Афганистана и радикальное движение «Талибан» подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.