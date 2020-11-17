Во вторник, 17 ноября, в Киеве выпал снег. В связи с этим в столице образовались значительные пробки на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps, пишет РБК-Украина.

Так, на правом берегу движение транспортна затруднено на проспекте Степана Бандеры, улице Автозаводской, улице Луговой, улице Богатырской, Оболонском проспекте, проспекте Героев Сталинграда, на улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Луговой, улице Нижний Вал, улице Набережно-Крещатицкой.

Также пробки зафиксированы на улице Крещатик, улице Большая Житомирская, улице Богдана Хмельницкого, бульваре Тараса Шевченко, улице Вячеслава Черновола, улице Льва Толстого, улице Жилянской, бульваре Леси Украинки, проспекте Валерия Лобановского.

Кроме того, затруднено движение на проспекте Победы, улице Елены Телиги, улице Полярная, бульваре Дружбы народов, на улице Саперно-Слободская, улице Васильковская и Голосеевском проспекте.

Также пробки зафиксированы на Гаванском мосту.

На левом берегу движение автотранспорта затруднено Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспекте Петра Григоренко, улице Анны Ахматовой, улице Здолбуновская, улице Михаила Драгоманова, Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, улице Оноре де Бальзака.

Напомним, сегодня в Киеве выпал первый снег. Погода в столице ухудшилась, а температура воздуха опустилась ниже нуля.