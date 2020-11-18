Министерство цифровой трансформации планирует подключить к скоростному интернету 5 тыс. сел, где проживают 2,5 млн человек.

Об этом 17 ноября на брифинге заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Укринформ.

— Всего (будут подключены к скоростному интернет, — прим.) примерно 5 тысяч сел, где проживают 2,5 миллиона украинцев. Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно и даже первично подключать поселки и небольшие города. Потому что в больших городах — минимальные проблемы с интернетом, — отметил Михаил Федоров.

По его словам, скорость подключения того или иного объекта к интернету будет зависеть и от местных властей.

— Там где местные власти, например ОТГ, будут скорее принимать решение, будут нашим партнером, будут помогать нам в реализации, тем быстрее будет появляться подключение именно в этом городе, того объекта социальной инфраструктуры, который там находится, — пояснил Михаил Федоров.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации Украины запустило образовательный сериал об искусственном интеллекте.