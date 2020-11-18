Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, чтобы отправить турецких военных в Азербайджан.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает агентство Anadolu.

В понедельник 16 ноября Генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции одобрила соответствующий указ Эрдогана, который представили на утверждение парламента.

Резолюцию поддержали правящая Партия справедливости и развития и оппозиционные Республиканская народная партия, Партия националистического движения и «Хорошая партия». Против выступила Демократическая партия народов.

В тексте упоминается совместное заявление Армении, Азербайджана и РФ по Карабаху и требование официального Баку создать совместный центр Турции и России для мониторинга соблюдения режима тишины.

— Место общего центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военные, а при необходимости — гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях Совбеза ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан отвечает и национальным интересам Турции, — говорится в документе.

Рамки миссии, количество военных и срок действия будет определять администрация президента Турции.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, совместно с президентами Азербайджана и России подписал соглашение о перемирии в Карабахе.