За январь-октябрь 2020 специалисты Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области нашли нарушений на общую сумму 1 миллиард 15 миллионов гривен.

Об этом сообщается на странице Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что аудиторы провели мониторинг закупок 305 процедур на общую сумму 2 миллиарде 13 миллионов гривен.

При этом, было найдены нарушения законодательства в сфере закупок по 282 процедурам на сумму 1 миллиард 15 миллионов гривен, в том числе нарушения, которые повлияли на результаты закупок по 227 процедурам на сумму почти 1 миллиард 1 миллион гривен.

Отмечается, что после аудита также были отменены торги по 118 процедурам на сумму 139 миллионов гривен и расторжено 51 договор на сумму больше 56 миллионов гривен.

Напомним, что ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» закупил на 9 миллионов гривен оборудования, которое не используется.