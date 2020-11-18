Жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.
Информацию о проведении розыгрыша опубликовали в Instagram директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко.
В частности, они записали видеообращение, в котором призывают горожан прийти 22 ноября на избирательный участок и отдать свой свой голос во втором туре выборов мэра Николаева за одного из кандидатов.
При этом Олег Чередниченко и Максим Бревда разыгрывают призы за явку на избирательных участках. По их словам, николаевцы, которые сделают фото или снимут видео с избирательного участка, опубликуют его в Instagram под хэштегом #яподнимаюявку и отметят Олега Чередниченко и Максима Бревду, могут выиграть три торта или три абонемента в фитнес-клуб «Gym Style».
Отмечается, что результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в в 22:00.
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Напомним, что явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.
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Жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.
Информацию о проведении розыгрыша опубликовали в Instagram директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко.
В частности, они записали видеообращение, в котором призывают горожан прийти 22 ноября на избирательный участок и отдать свой свой голос во втором туре выборов мэра Николаева за одного из кандидатов.
При этом Олег Чередниченко и Максим Бревда разыгрывают призы за явку на избирательных участках. По их словам, николаевцы, которые сделают фото или снимут видео с избирательного участка, опубликуют его в Instagram под хэштегом #яподнимаюявку и отметят Олега Чередниченко и Максима Бревду, могут выиграть три торта или три абонемента в фитнес-клуб «Gym Style».
Отмечается, что результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в в 22:00.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов