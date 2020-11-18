Жителям Николаева предлагают поучаствовать в розыгрыше #яподнимаюявку.

Информацию о проведении розыгрыша опубликовали в Instagram директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко.

В частности, они записали видеообращение, в котором призывают горожан прийти 22 ноября на избирательный участок и отдать свой свой голос во втором туре выборов мэра Николаева за одного из кандидатов.

При этом Олег Чередниченко и Максим Бревда разыгрывают призы за явку на избирательных участках. По их словам, николаевцы, которые сделают фото или снимут видео с избирательного участка, опубликуют его в Instagram под хэштегом #яподнимаюявку и отметят Олега Чередниченко и Максима Бревду, могут выиграть три торта или три абонемента в фитнес-клуб «Gym Style».

Отмечается, что результаты розыгрыша будут объявлены 22 ноября в в 22:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Бревда (@maksymbrevda)

Напомним, что явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины.