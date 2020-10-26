Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% — по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины

Об этом сообщает пресс-служба Центральная избирательная комиссия.

Самая высокая явка была в Тернопольской области — 44,68%, самая низкая в Донецкой — 31,67%. Явка в Николаевской области составила — 32,02%.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов. На данный момент продолжается подсчет голосов.