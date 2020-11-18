Глава патонатной службы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк назвала несправедливым решение президента Укрианы Владимира Зеленского об увольнении ее начальника - главы облгосадминистрации Александра Стадника.

Об этом она написала в социальной сети Facebook сегодня, 18 ноября.

«Справедливость, где ты? Почему Николаевщина потеряла честного, порядочного и открытого для простых людей губернатора?», - написала Марина Волошенюк.

Отметим, что Марина Волошенюк приехала в Николаев работать советницей Александра Стадника одновременно с его назначением в сентябре 2019 года.

Сегодня у себя в Facebook Марина Волошенюк объявила, что больше не работает в Николаевской облгосадминистрации.

Марина Волошенюк также известна тем, что баллотировалась в Николаевский облсовет от партии «Слуга народа». По данным облизбиркома, она набрала 248 голосов.

Марина Волошенюк известна тем, что в декабре прошлого года ей было начислено зарплаты на сумму 53,7 тысяч гривен (на руки она получила 43 тысячи гривен) за 15 дней работы.

Деятельность патронатной службы главы Николаевской ОГА регулируется соответствующим положением, согласно которого советники осуществляют работу с документами, участвуют в подготовке служебных документов, справок, докладов и так далее, готовят документы для проведения совещаний, пресс-конференций, брифингов, готовят планы работы губернатора, сопровождают его в поездках и выполняют другие поручения главы ОГА.