Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Соответствующий указ № 505 опубликован на официальном сайте президента.

— Уволить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, - сказано в сообщении.

Отметим, что Виталий Герсак был назначен начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области 11 сентября 2019 года.

Виталий Анатольевич Герсак родился в городе Немиров Винницкой области в 1983 году. Закончил там общеобразовательную школу №2. Занимался боксом — участвовал в региональных и международных соревнованиях. В 2003 году закончил Прикарпатский филиал Академии внутренних дел и получил звание лейтенанта милиции. Карьеру в правоохранительных органах начал в 2003 году с работы в подразделениях Винницкого уголовного розыска. В 2004 году Виталий Герсак поступил в Киевский национальный университет внутренних дел. По информации НикВести, в 2011 году Виталий Герсак занимал должность начальника сектора уголовного розыска Линейного отдела станции Киев-Пассажирский УМВД Украины. До этого, в 2010 году, он работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ УМВД Киевской области. В конце 2011 года Виталию Герсаку присвоили звание майора. После работы в органах МВД, Виталий Герсак перешел на работу в Службу безопасности Украины, также служил в Службе внешней разведки.

Напомним, что в августе 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не считает Николаев бандитским городом, о чем заявлял годом ранее, перед назначением Виталия Герсака на должность начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской президент