Министерство обороны внесло изменения в нормативные документы, чтобы усовершенствовать систему военного образования и подготовки кадров. Теперь будут новые квалификационные требования к уровням владения иностранным языком офицерским и сержантским составом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отмечают, что необходимость изучения английского личным составом является одним из главных аспектов в совместимости со структурами НАТО.

Для тех, кто уже владеет английским на достаточном уровне, будут преподавать на курсах профессионального военного образования исключительно на этом языке. Это, мол, открывает перед военнослужащими «широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом».

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что знание английского языка станет обязательным для офицеров ВСУ с 2025 года.