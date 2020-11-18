Департамент энергетики Николаевского городского совета совместно с другими подразделениями городского совета включился в борьбу с COVID-19 с самого начала эпидемии.
Об этом сообщил заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук, говорится на странице департамента в Facebook.
Вице-мэр рассказал, что сейчас процессы энергомодернизации проходят в четырех учреждениях здравоохранения Николаева – городских больницах №3,4,5 и Больнице скорой медицинской помощи.
— Сейчас энергомодернизация наших больниц, в связи с пандемией, стала вопросом номер один. Речь идет не только о замене устаревших деревянных окон на новые, энергоэффективные. Мы помогаем создавать в больницах стерильные и отдельные зоны для отдыха и переодевания наших врачей, комфортную и теплую среду для больных, находящихся на стационарном лечении. Департамент энергетики включился в борьбу с коронавирусом и хочет, чтобы все больницы города были безопасными и комфортными для пребывания в них жителей города и области, - подчеркнул вице-мэр.
В департаменте считают, что курс энергомодернизации городских больниц должен быть продолжен в новом депутатском созыве, и называют этот курс насущным требованием времени.
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Департамент энергетики Николаевского городского совета совместно с другими подразделениями городского совета включился в борьбу с COVID-19 с самого начала эпидемии.
Об этом сообщил заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук, говорится на странице департамента в Facebook.
Вице-мэр рассказал, что сейчас процессы энергомодернизации проходят в четырех учреждениях здравоохранения Николаева – городских больницах №3,4,5 и Больнице скорой медицинской помощи.
— Сейчас энергомодернизация наших больниц, в связи с пандемией, стала вопросом номер один. Речь идет не только о замене устаревших деревянных окон на новые, энергоэффективные. Мы помогаем создавать в больницах стерильные и отдельные зоны для отдыха и переодевания наших врачей, комфортную и теплую среду для больных, находящихся на стационарном лечении. Департамент энергетики включился в борьбу с коронавирусом и хочет, чтобы все больницы города были безопасными и комфортными для пребывания в них жителей города и области, - подчеркнул вице-мэр.
В департаменте считают, что курс энергомодернизации городских больниц должен быть продолжен в новом депутатском созыве, и называют этот курс насущным требованием времени.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов