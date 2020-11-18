Департамент энергетики Николаевского городского совета совместно с другими подразделениями городского совета включился в борьбу с COVID-19 с самого начала эпидемии.

Об этом сообщил заместитель Николаевского городского головы Александр Омельчук, говорится на странице департамента в Facebook.

Вице-мэр рассказал, что сейчас процессы энергомодернизации проходят в четырех учреждениях здравоохранения Николаева – городских больницах №3,4,5 и Больнице скорой медицинской помощи.

— Сейчас энергомодернизация наших больниц, в связи с пандемией, стала вопросом номер один. Речь идет не только о замене устаревших деревянных окон на новые, энергоэффективные. Мы помогаем создавать в больницах стерильные и отдельные зоны для отдыха и переодевания наших врачей, комфортную и теплую среду для больных, находящихся на стационарном лечении. Департамент энергетики включился в борьбу с коронавирусом и хочет, чтобы все больницы города были безопасными и комфортными для пребывания в них жителей города и области, - подчеркнул вице-мэр.

В департаменте считают, что курс энергомодернизации городских больниц должен быть продолжен в новом депутатском созыве, и называют этот курс насущным требованием времени.