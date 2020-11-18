Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании Одесского городского головы Геннадия Труханова из-за скандального решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Дело касается лжи в декларациях Труханова за 2015−2016 годы, когда он не задекларировал имущество бывшей жены Татьяны Колтуновой на 32 и 18 миллионов гривен за каждый год: следствие установило, что тогда он находился с ней в семейных отношениях.

— Наказание в случае доказательства вины Труханов бы не получил из-за совпадения сроков в этом деле (3 года). Но мы бы по крайней мере узнали, признал ли суд факт недекларирования!, - заявили в ЦПК.

Также в ЦПК заявили, что Труханову вернут iPhone, который арестовали в 2017 году.

Напомним, что дело Одесского городского головы Геннадия Труханова о недостоверном декларировании направили в Высший антикоррупционный суд в октябре прошлого года.