Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан.

— Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения “Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.

Напомним, что граждане Украины могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.