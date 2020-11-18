Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан.
— Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения “Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований, – говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.
Напомним, что граждане Украины могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.
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Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан.
— Сегодня Кабмин по инициативе МИД принял проект распоряжения “Об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований, – говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность осуществления безвизовых путешествий сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию и сроком до 30 дней в течение 2 месяцев для поездок граждан Республики Индонезии в Украину.
Напомним, что граждане Украины могут путешествовать в Аргентину без виз на срок до 90 дней раз в полгода.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов