Действующий министр образования Польши Пшемыслав Чарнек и депутат правящей партии Яцек Жалек получили наказание в виде выговора за «оскорбительные слова в отношении ЛГБТ-людей!.

Соответствующее решение приняла комиссия Сейма по вопросам депутатской этики, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Глава комиссии Сейма по этике сказала, что решение о выговоре для Чарнека было принято большинством голосов, в то время как сам министр образования ни разу не явился на заседание комиссии и не объяснил свое отсутствие.

Вторым человеком, которому комиссия выразила выговор, стал депутат «Права и справедливости» Яцек Жалек, заявивший, что геи и транссексуалы - не люди.

Депутат отказался комментировать решение комиссии, в отличие от министра образования.

– Выговор? Для меня люди с фотографии из Лос-Анджелеса, которые идут голыми по центру города, не являются нормальными. Если они нормальные для членов комиссии, это их проблема, а не моя. Я убежден, что президиум Сейма иначе оценит этот очевидный для большинства поляков вопрос, - заявил Чарнек.

Напомним, Польский Сейм может принять законопроект, предусматривающий запрет маршей равенства.