Первомайская районная территориальная избирательная комиссия рассмотрела заявления кандидатов в депутаты райсовета, победивших на местных выборах.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Отмечается, что новый Первомайский район также объединил громады Врадиевщины, Кривоозерщины, Арбузинщины, а это почти 150 тысяч жителей, интересы которых будут представлять 42 депутата.
Глава комиссии Светлана Калитинская рассказала журналистам, что в райсовет зашло 10 депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9 — от «Слуги народа», по 7 — от «Европейской солидарности» и «Нашего края», 5 — от «Батьківщини» и 4 — от «За майбутнє». 5 кандидатов уже отказались от мандатов и ушли в другие советы.
Районный совет сам по себе будет «трудный». Потому что с 1 января не будут поступать налоги на счета районного совета. Все это (финансы, — прим.) будет идти за счет договоров, которые будут заключаться между ОТГ и районным советом, — рассказала член комиссии Людмила Ковальчук.
Напомним, что победу на выборах мэра Первомайска одержал представитель партии «Оппозиционный блок» Олег Демченко.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Первомайская районная территориальная избирательная комиссия рассмотрела заявления кандидатов в депутаты райсовета, победивших на местных выборах.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Отмечается, что новый Первомайский район также объединил громады Врадиевщины, Кривоозерщины, Арбузинщины, а это почти 150 тысяч жителей, интересы которых будут представлять 42 депутата.
Глава комиссии Светлана Калитинская рассказала журналистам, что в райсовет зашло 10 депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9 — от «Слуги народа», по 7 — от «Европейской солидарности» и «Нашего края», 5 — от «Батьківщини» и 4 — от «За майбутнє». 5 кандидатов уже отказались от мандатов и ушли в другие советы.
Районный совет сам по себе будет «трудный». Потому что с 1 января не будут поступать налоги на счета районного совета. Все это (финансы, — прим.) будет идти за счет договоров, которые будут заключаться между ОТГ и районным советом, — рассказала член комиссии Людмила Ковальчук.
Напомним, что победу на выборах мэра Первомайска одержал представитель партии «Оппозиционный блок» Олег Демченко.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов