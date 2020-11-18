Первомайская районная территориальная избирательная комиссия рассмотрела заявления кандидатов в депутаты райсовета, победивших на местных выборах.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Отмечается, что новый Первомайский район также объединил громады Врадиевщины, Кривоозерщины, Арбузинщины, а это почти 150 тысяч жителей, интересы которых будут представлять 42 депутата.

Глава комиссии Светлана Калитинская рассказала журналистам, что в райсовет зашло 10 депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», 9 — от «Слуги народа», по 7 — от «Европейской солидарности» и «Нашего края», 5 — от «Батьківщини» и 4 — от «За майбутнє». 5 кандидатов уже отказались от мандатов и ушли в другие советы.

Районный совет сам по себе будет «трудный». Потому что с 1 января не будут поступать налоги на счета районного совета. Все это (финансы, — прим.) будет идти за счет договоров, которые будут заключаться между ОТГ и районным советом, — рассказала член комиссии Людмила Ковальчук.

Напомним, что победу на выборах мэра Первомайска одержал представитель партии «Оппозиционный блок» Олег Демченко.