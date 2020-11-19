Кабмин будет говорить с бизнесом о возможных законодательных стимулах на случаи введения жесткого карантина. До конца недели правительство наработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса.
Об этом шла речь во время видеоконференции президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля в среду вечером, сообщает пресс-служба ОП.
Денис Шмигаль отметил, что на следующей неделе после консультаций с предпринимателями законопроект можно будет подавать на рассмотрение парламента.
Владимир Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие – он должен быть согласован с бизнес-средой.
— К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, — у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Кабмин будет говорить с бизнесом о возможных законодательных стимулах на случаи введения жесткого карантина. До конца недели правительство наработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса.
Об этом шла речь во время видеоконференции президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля в среду вечером, сообщает пресс-служба ОП.
Денис Шмигаль отметил, что на следующей неделе после консультаций с предпринимателями законопроект можно будет подавать на рассмотрение парламента.
Владимир Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие – он должен быть согласован с бизнес-средой.
— К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, — у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов