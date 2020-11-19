Кабмин будет говорить с бизнесом о возможных законодательных стимулах на случаи введения жесткого карантина. До конца недели правительство наработает драфт законопроекта с соответствующими изменениями по облегчению ведения бизнеса.

Об этом шла речь во время видеоконференции президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля в среду вечером, сообщает пресс-служба ОП.

Денис Шмигаль отметил, что на следующей неделе после консультаций с предпринимателями законопроект можно будет подавать на рассмотрение парламента.

Владимир Зеленский отметил, что такой законопроект Офис президента может направить в парламент как неотложный. Главное условие – он должен быть согласован с бизнес-средой.

— К пятнице надо подготовить драфт этого законопроекта, это очень важно, чтобы все ускорить. И можем его подавать как безотлагательный от президента. Формат, в котором подавать, предусматривает, чтобы законопроект был согласован и было одинаковое понимание и в комитете, и в Министерстве финансов, и, самое главное, — у людей. Именно у людей, которым сейчас очень сложно, — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.