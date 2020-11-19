С начала оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году с полуострова выехали 45 тысяч человек. В то же время государство-оккупант перемещает туда собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН.

Кислица представил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».

Он подчеркнул, что Россия признана государством-оккупантом, а ее так называемые «органы» и «должностные лица» в Крыму является нелегитимным и к ним применяется определение «оккупационная власть Российской Федерации».

Проект этой резолюции подчеркивает, что люди на оккупированной территории оказались в безнадежной ситуации.

– Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки превратились в ежедневную реальность в Крыму... 45 тысяч человек уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам, - говорится в сообщении.

Напомним, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение комитета ГА ООН.