В период за январь-сентябрь текущего года численность населения Украины сократилась на 199 тысяч человек. По состоянию на 1 октября население Украины составляло 41 703 тысяч человек. Количество умерших за указанный период — 426 тысяч 687 человек.

Об этом в среду, 18 ноября, сообщила Государственная служба статистики Украины, передает УНН.

За аналогичный период 2019 год численность населения Украины сократилась на 193 000 человек и на 1 октября 2019 составила 41,96 млн человек. Однако, количество умерших за период январь-сентябрь 2019 года составило 436 тыс. 533 человека. Из этого следует, что за первые девять месяцев 2020 году количество умерших в Украине почти на 10 тысяч человек ниже, чем за первые девять месяцев 2019 года.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250 тыс. человек и на 1 января составила 41,902 млн человек.

Существенным остается показатель превышения числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится лишь 52 родившихся.

Напомним, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.



