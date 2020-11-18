Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
— Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно, — написал он.
По словам Виктора Ляшко, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.
— Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины, — заявил он.
Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.
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Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
— Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно, — написал он.
По словам Виктора Ляшко, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.
— Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины, — заявил он.
Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.
Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что надеется на готовность «многообещающей» вакцины Pfizer к концу года, но отметил, что могут возникнуть трудности с ее транспортировкой, так как препарат необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов