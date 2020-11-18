Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

— Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно, — написал он.

По словам Виктора Ляшко, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет сделано за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

— Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины, — заявил он.

Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.