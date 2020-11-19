Во всем мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 56 миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.



С начала ноября число заболевших COVID-19 выросло на 10 млн человек.



Больше всего заразившихся выявили в следующих странах:

США — 11,4 млн человек (умерли почти 250 тыс. заболевших COVID-19);

Индия — 8,9 млн (умерли 130,9 тыс. человек);

Бразилия — 5,9 млн (умерли 166,6 тыс.);

Франция — 2,1 млн (умерли 46,7 тыс.);

Россия — почти 2 млн (умерли от коронавируса, по данным оперативного штаба, 34,4 тыс. человек).

Более 1 млн заболевших COVID-19 также зарегистрировали в Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике. Меньше всего заразившихся выявили в основном на островных государствах, в частности на Маршалловых Островах (четыре случая), Соломоновых Островах (16) и Фиджи (35).

Напомним, в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.