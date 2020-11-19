Во всем мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 56 миллион человек.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
С начала ноября число заболевших COVID-19 выросло на 10 млн человек.
Больше всего заразившихся выявили в следующих странах:
Более 1 млн заболевших COVID-19 также зарегистрировали в Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике. Меньше всего заразившихся выявили в основном на островных государствах, в частности на Маршалловых Островах (четыре случая), Соломоновых Островах (16) и Фиджи (35).
Напомним, в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
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Во всем мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 56 миллион человек.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
С начала ноября число заболевших COVID-19 выросло на 10 млн человек.
Больше всего заразившихся выявили в следующих странах:
Более 1 млн заболевших COVID-19 также зарегистрировали в Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике. Меньше всего заразившихся выявили в основном на островных государствах, в частности на Маршалловых Островах (четыре случая), Соломоновых Островах (16) и Фиджи (35).
Напомним, в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов