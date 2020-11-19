Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой избранного президента Джо Байдена, пока Управление общих служб официально не сообщит о его победе на президентских выборах.

Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, сообщает CNN.

— Мы ясно дали понять, что когда Управление общих служб США примет решение, мы обеспечим полную, совместную и профессиональную передачу полномочий. Мы следуем инструкции, - сказал Алекс Азар.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их итоги еще не объявлены, однако согласно подсчетам ведущих американских СМИ, победу одержал демократ Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Напомним, что избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа не медлить с началом сотрудничества между нынешней и будущей администрацией, отмечая, что в таком случае будет потеряно драгоценное время для борьбы с эпидемией коронавируса.