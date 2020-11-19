В среду, 18 ноября, прошла первая рабочая встреча новоизбранных депутатов Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской городской партийной организации ОПЗЖ.

На первой встрече депутаты обсуждали программу партии, которая была предложена избирателям на прошедших местных выборах, предлагали механизмы ее внедрения в жизнь, а также обсудили формирование городского бюджета Николаева на 2021 год.

— Мы много общались с людьми, работали с экспертами и, в итоге, написали очень хорошую Программу развития Николаева. Мы обозначили ключевые проблемы города и предложили свои варианты их решения. Сегодня мы обсудили с коллегами внедрение в жизнь наших идей. Пора заставлять чиновников работать, - сообщил по завершению встречи руководитель городской партячейки Артем Ильюк.

Артем Ильюк считает, что первые месяцы работы городского совета станут определяющими для всей будущей каденции. В ОПЗЖ настроены продуктивно начать работу в горсовете и уже готовят свои предложения по улучшению города.

— В первые месяцы работы городскому совету нужно определиться, в каком направлении будет развиваться Николаев в ближайшие пять лет. Мы, в первую очередь, хотим поменять структуру работы городской власти, чтобы чиновников стало меньше, они перестали дублировать обязанности друг друга и не получали за это баснословные зарплаты. А вместе с тем, власти нужно больше внимания уделять жилищно-коммунальному хозяйству, строительству новых детских садов, реконструкцией городских парков и так далее. По всем направлениям у нас готовы предложения для городской власти, мы настроены на конструктивную работу и готовы к диалогу со всеми политсилами. Но во главе угла у нас всегда будут стоять интересы Николаева, - рассказал Артем Ильюк.

Напомним, глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.