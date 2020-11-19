Премьер-министр Самоа Туилаэпу Саилеле Малиелегаои заявил, что в стране обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом. Его диагностировали у моряка, который прибыл из города Окленд в Новой Зеландии.

Об этом сообщает местное издание Samoa Observer.

Как сообщается, коронавирус обнаружили у моряка, когда он проходил обязательный карантин. При этом второй его тест дал отрицательный результат. Сейчас мужчина находится в изоляторе в больнице Тупуа Тамасесе Меаоле.

По словам Малиелегаои, несмотря на то, что в Самоа ранее не было зарегистрировано положительных случаев коронавируса, правительство готово бороться с потенциальным распространением вируса по стране.

— Теперь у нас есть один случай, и (Самоа, - прим.) также будет добавлена к странам мира, в которых есть коронавирус, - сказал он.

Отметим, в мире COVID-19 инфицированы 56 187 563 человек, из них выздоровели 36 112 267. Число умерших возросло до 1 348 600. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Индия, Бразилия и Франция.

Напомним, что в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.