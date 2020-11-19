Новоиспеченные депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» выбрали главой будущей фракции лидера городской организации политсилы Артема Ильюка.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской городской партийной организации ОПЗЖ.

На первой рабочей встрече обсуждался план работы ОП-ЗЖ в городском совете на ближайшее время, но по предложению нескольких депутатов был рассмотрен вопрос об избрании руководителя фракции.

— Артем Александрович имеет внушительный политический опыт, во многом благодаря ему партия одержала такую поддержку на выборах в горсовет, мы вместе прошли всю избирательную кампанию, защитили право николаевцев на честные выборы и защитили результат партии. Я думаю, что продуктивную работу нашей команды нужно начинать уже сейчас, а для этого нужно выбрать лидера фракции. Предлагаю всем вам рассмотреть это предложение и поддержать кандидатуру Артема Ильюка, - выступил перед коллегами депутат Александр Медведев.

Решение поддержали и другие депутаты от ОП-ЗЖ. По итогам голосования, все присутствующие избрали руководителем фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в городском совете Артема Ильюка.

Ранее сообщалось, что в среду, 18 ноября, прошла первая рабочая встреча новоизбранных депутатов Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».