Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам политика, кандидаты в депутаты, которым удалось избираться в облсовет от партии «Европейская солидарность» соберутся на заседание и рассмотрят предложенные другими партии кандидатуры на пост главы облсовета.
— Мы будем обсуждать это на заседании фракции, когда соберутся наши депутаты. Мы будем рассматривать и эту кандидатуру и другие, наверное. То есть, будем рассматривать различные варианты, — говорит Михаил Талпа.
При этом он не исключает, что «Европейская солидарность» может выдвинуть и свою кандидатуру на данный пост.
— Я не исключаю. Мы будем рассматривать все возможные варианты. Мы прими общее решение и будем придерживаться его в дальнейшем в сессионном зале, — отметил Михаил Талпа.
Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.
По словам политика, кандидаты в депутаты, которым удалось избираться в облсовет от партии «Европейская солидарность» соберутся на заседание и рассмотрят предложенные другими партии кандидатуры на пост главы облсовета.
— Мы будем обсуждать это на заседании фракции, когда соберутся наши депутаты. Мы будем рассматривать и эту кандидатуру и другие, наверное. То есть, будем рассматривать различные варианты, — говорит Михаил Талпа.
При этом он не исключает, что «Европейская солидарность» может выдвинуть и свою кандидатуру на данный пост.
— Я не исключаю. Мы будем рассматривать все возможные варианты. Мы прими общее решение и будем придерживаться его в дальнейшем в сессионном зале, — отметил Михаил Талпа.
Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов