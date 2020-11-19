Михаил Талпа

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам политика, кандидаты в депутаты, которым удалось избираться в облсовет от партии «Европейская солидарность» соберутся на заседание и рассмотрят предложенные другими партии кандидатуры на пост главы облсовета.

— Мы будем обсуждать это на заседании фракции, когда соберутся наши депутаты. Мы будем рассматривать и эту кандидатуру и другие, наверное. То есть, будем рассматривать различные варианты, — говорит Михаил Талпа.

При этом он не исключает, что «Европейская солидарность» может выдвинуть и свою кандидатуру на данный пост.

— Я не исключаю. Мы будем рассматривать все возможные варианты. Мы прими общее решение и будем придерживаться его в дальнейшем в сессионном зале, — отметил Михаил Талпа.

Анна Замазеева

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.