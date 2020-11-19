Руководителя КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», который решил приобрести Land Cruiser для предприятия, уволят, а скандальную закупку уже отменили.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
— Руководителю КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили. Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!, - сообщи Виталий Кличко.
По его словам, решение купить новую дорогостоящую машину руководство предприятия приняло самостоятельно.
Начальник КП не согласовал закупку ни с Департаментом транспортной инфраструктуры, ни с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
Ранее сообщалось, что предприятие «Николаевоблэнерго» собирается купить 5 новых легковых автомобилей Citroen общей стоимостью 2 миллиона 469 тысяч гривен.
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Руководителя КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», который решил приобрести Land Cruiser для предприятия, уволят, а скандальную закупку уже отменили.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
— Руководителю КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили. Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!, - сообщи Виталий Кличко.
По его словам, решение купить новую дорогостоящую машину руководство предприятия приняло самостоятельно.
Начальник КП не согласовал закупку ни с Департаментом транспортной инфраструктуры, ни с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
Ранее сообщалось, что предприятие «Николаевоблэнерго» собирается купить 5 новых легковых автомобилей Citroen общей стоимостью 2 миллиона 469 тысяч гривен.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов