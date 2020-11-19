Руководителя КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», который решил приобрести Land Cruiser для предприятия, уволят, а скандальную закупку уже отменили.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

— Руководителю КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорого авто уже отменили. Не могут чиновники вести себя так нагло и бессовестно со средствами городского бюджета, средствами киевлян. И это должны понимать все, кто работает во власти!, - сообщи Виталий Кличко.

По его словам, решение купить новую дорогостоящую машину руководство предприятия приняло самостоятельно.

Начальник КП не согласовал закупку ни с Департаментом транспортной инфраструктуры, ни с Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Ранее сообщалось, что предприятие «Николаевоблэнерго» собирается купить 5 новых легковых автомобилей Citroen общей стоимостью 2 миллиона 469 тысяч гривен.