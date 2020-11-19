Полиция России в Санкт-Петербурге начала проверку, потому что местный депутат порвал портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина».

Об этом сообщает Twitter депутата РФ партии «Яблоко» Никиты Юферева, пишет Фонтанка.ру.

Депутат сообщил, что 16 октября 2020 года он повесил в здании совета муниципального образования «Смольнинское» портрет Александра Пушкина, но приехав на заседание 18 ноября, он обнаружил, что вместо Пушкина висит «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина».

В свою очередь, Никита Юферев его порвал.

По данным СМИ, полицию вызвала сотрудница администрации МО «Смольнинское».

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в отношении Юферева начали проверку.