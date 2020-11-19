Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

— Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности, — заявил президент.

Зеленский 19 ноября провел видеовстречу с послами, где подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока «не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора».

В свою очередь Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией главы государства об отсутствии таких угроз. Говорит, что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности «независимо и эффективно».

В ОП добавляют, что одновременно НАБУ совместно с властями проработают ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Напомним, в феврале 2020 года на сайте Верховной Рады Украины размещен проект постановления об увольнении директора НАБУ, согласно которому 216 нардепов из партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа «За життя», «Батьківщина», «Европейская солидарность», групп «Доверие» и «За будущее» оставили свои подписи «За» данное решение. Среди подписавшихся оказались Александр Пасечный, Максим Дырдин и Игорь Негулевский.

Максим Дырдин Игорь Негулевский Александр Пасечный

Александр Пасечный и Игорь Негулевский заявили, что требуют увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за того, что он попал в реестр коррупционеров.

В соответствии со статьей 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.

Стоит отметить, что причиной по которой нардепы стали требовать отставки главы НАБУ стало внесение его в реестр коррупционеров. Основанием для этого стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал его виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (часть 1 статьи 172-5 Кодекса об административных правонарушениях Украины).

В соответствии с законом Сытнику выписали штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 тысячи 400 гривен с конфискацией подарков в доход государства.

Сам Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника. По его словам, на данный момент нет официальных оснований для освобождения Сытника от должности. Давид Арахамия также отметил, что в законе есть 6 оснований для увольнения директора НАБУ и ни под один из них случай с Артемом Сытником не подпадает.