Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве Елена Киселева призвала горожан в это воскресенье, 22 ноября, прийти на избирательные участки, сделать осознанный выбор за развитие города и поддержать действующего мэра Александра Сенкевича.

Об этом Елена Киселева сказала в эфире телеканала «Март».

Елена Киселева отметила, что не является сторонником Александра Сенкевича, но в выборе между ним и другим кандидатом, вышедшим во второй тур выборов мэра Николаева, отдаст предпочтение действующему мэру, поскольку считает, что с ним город будет развиваться.

— Сегодня у нас снова полярный выбор. У нас есть Александр Сенкевич, который 5 лет управлял городом, который реально имеет колоссальный опыт в управлении, который является политиком и управленцем нового формата. Меня сложно отнести к 100-процентным симпатикам Александра Сенкевича, потому что люди, которые наблюдали за политической жизнью города, часто видели не то, что мою критику, иногда мне даже делали замечания за то, что я уж очень жестко его критикую. Поэтому, я точно не фанат его клуба, но я человек с прагматической позицией. Если сегодня выбор николаевцев между движением вперед и шагом снова назад, то я буду просить николаецев и сама буду поддерживать позицию «вперед», даже со сложностями. А сложности - это выбор с Александром Федоровичем и развитие города с ним, - сказала Елена Киселева.

При этом, она раскритиковала Владислава Чайку, который, по ее мнению, спекулирует на имени своего отца, чтобы «унаследовать» должность мэра Николаева.

— Для меня как человека неприемлемы спекуляции на памяти отца. Потому что это обман избирателя. Потому что точно человек, который не занимался тем видом деятельности, который он хочет сейчас унаследовать, сегодня Чайка-младший идет под эгидой памяти Чайки-старшего. Мне это неприемлемо, это спекуляция на памяти, это паразитизм. Если бы у Владислава была программа, было бы какое-то развитие города или как минимум те люди, которые его хорошо знаю, понимали, что он в этой сфере компетентен, то наверное можно было бы к этому не так резко относиться. А так, я просто знаю, что кандидат в мэры, который, по сути, является директором мусоровозки, не может быть управленцем, топ-менеджером Николаева в сложных условиях. Если люди, не дай бог, ему доверят это, то я точно понимаю, что он не справится с вызовами по медицинскому направлению. Потому что Сенкевич все это время в этом «варился», нужны жесткие решения: закрыть предпринимателей или открыть, как принимать решения с карантином, как принять решение по транспорту и так далее, - сказала Елена Киселева.

Политик убеждена, что, идя на выборы городского головы, у избирателя должен работать не принцип «нравится или не нравится», «было или не было».

— Я призываю людей к разумности и инстинкту самосохранения: нельзя передавать центры управления городом в сложное время и снова со своей жизнью экспериментировать. Это утопия, потеря здравого смысла. Поэтому, уже как есть, нужно забрать то, что лучше, а плохое… Я точно не фанат Александра Сенкевича, и я точно знаю, что, дай боже, чтоб он победил еще раз на мэрской гонке, и я буду его снова критиковать. Я точно это знаю. Но я буду знать, что город развивается и двигается. Но я не хочу потратить следующие 5 лет, слушая о том, что 5 лет до этого было плохо, поэтому у нас есть снова право на ошибки. У жителей Николаева, как и у всей Украины, сегодня нет права на ошибку. Менеджеры, которые приходят во власть, не имеют морального права учиться. Сегодня страна и город в такой ситуации, что их нужно спасать. И не от внешних каких-то факторов, а внутренних. Это медицинское направление - коронавирус, дальше, экономическая составляющая, вытекающая отсюда, поддержка социально незащищенных слоев населения, потому что точно на фоне эпидемии еще и сложная экономическая ситуация, еще и недопоступления в бюджет и сворачивание бизнеса. Так какие эксперименты? Когда вы хотите получить качественную услугу, вы же прийдете к профессионалу или как минимум интерну, который имеет уже опыт. Или вы снова пойдете возьмете посудомойку и поставите ее управлять своими вопросами жизни и безопасности? Это неразумно. В воскресенье вы выбираете следующие 5 лет. И то, будете ли вы жить и жаловаться каждое утро на безнадегу, зависит от каждого избирателя. Поэтому, тем, кому нужно прийти - приходите, голосуйте, защищайте себя масками, перчатками, индивидуальными ручками. Но не приходить нельзя. Более того, выбор делайте осознанный: вам в холодильник никто кусок колбасы и мяса не принесет, не верьте этим людям. Просто думайте о том, что было и что может быть потеряно, и как это должно развиваться, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева считает неправильным, что кандидат на пост мэра города Владислав Чайка спекулирует на имени своего отца, покойного градоначальника Владимира Чайки, чтобы одержать победу на выборах.