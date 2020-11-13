Глава Николаевской городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева считает неправильным, что кандидат на пост мэра города Владислав Чайка спекулирует на имени своего отца, покойного градоначальника Владимира Чайки, чтобы одержать победу на выборах.

Такое мнение Елена Киселева высказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 10 ноября.

— Мне как жителю Николаева больно, когда спекулируется фамилия предыдущего градоначальника, которы действительно, как бы к этому люди не относились, много сделал для Николаева и оставил больше хороших воспоминаний, чем отрицательных. Поэтому, мне горько, когда имя используется в таком формате. Поэтому, я точно знаю, что для меня фамилия хорошего человека не будет принципом для принятия решения голосовать за него, - сказала Елена Киселева.

Напомним, николаевский бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, уже провозгласил себя «народным мэром».

Ранее также сообщалось, что Владислав Чайка заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур.