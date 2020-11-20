Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью «Громадському».

— Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим, — отметил Леонид Кравчук.

Напомним, в октябре стало известно, что обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.