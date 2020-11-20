Азербайджанские войска вошли в район Агдам, который граничит с Нагорным Карабахом, в рамках мирного соглашения с Арменией.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на данные Министерства обороны Азербайджана.

— Согласно трехсторонним соглашением, подписанным президентом республики Азербайджан, премьер-министром республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в регион Агдам 20 ноября, - сказано в сообщении.

Агдам — один из трех регионов, окружающих Нагорный Карабах. Этот регион должен отойти под контроль Баку после около 30 лет пребывания под фактическим управлением Армении.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, армяне в селах Агдама имели всего несколько дней на то, чтобы покинуть свои дома. Они пакуют вещи в автомобили, прежде чем поджечь оставленные здания.

Кроме Агдама, армяне должны покинуть западные районы Кельбаджар до 25 ноября и Лачин до 1 декабря.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 ноября заявил о подписании соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.