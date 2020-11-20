Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о назначении Оксаны Маркаровой на пост посла Украины в США.

На своей странице в Facebook он написал, что «процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время».

— Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял … Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой, - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, в случае назначения Маркаровой «Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ».

— О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы, - добавил глава МИД.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также бывшего министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука — Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.