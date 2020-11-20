Вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко надеется, что депутаты нового созыва областного совета помогут завершить ремонт шахматно-шашечного клуба.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Дмитрий Горощенко напомнил, с чего начался процесс ремонта шахматного клуба в Николаеве.

— Шахматы учат тебя быть объективным. Подходит к концу каденция VII созыва николаевского областного совета и надо объективно сказать, что для николаевских шахмат это была очень хорошая, если не лучшая, каденция. Мы давно мечтали о ремонте шахматного клуба. В 2015 году я обратился к главе областного совета Виктории Москаленко — и она и тогдашний губернатор Вадим Мериков поддержали нашу просьбу, - сообщил Дмитрий Горощенко.

Он также напомнил, что в 2016 году депутаты облсовета выделили средства на ремонт шахматного клуба, однако позже эти деньги перенаправили на аэропорт Николаева.

— В 2016 году депутаты проголосовали «за» и была подготовлена проектно-сметная документация. Проводи тендер, да ремонтируй. Но деньги тогда отправили на аэропорт... Мы инициировали сбор подписей родителей и вновь депутаты нас поддержали. Тендер в июле 2018 отдельная история, которая как известно не терпит сослагательного наклонения. Выиграй тогда строительная компания, принадлежащая нашему президенту шахматной федерации, и, я уверен, мы бы давно уже были с ремонтом и с нашим клубом, - отметил Дмитрий Горощенко.

Вице-президент областной Федерации шахмат также поблагодарил главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко, которая контролировала процесс ремонта клуба.

— Надо так же честно и откровенно сказать, что Виктория Москаленко является чуть ли не единственным должностным лицом публично критиковавшим и проектантов и подрядчика за затягивание сроков. Знаю и видел как «ускорялся» процесс всяческих согласований, давался «ход делу». Справедливости ради, надо сказать что ещё и губернатор Александр Стадник однажды, в самом начале своей работы, раскритиковал затяжные сроки строительства и пообещал, что «мухи разлетаться», - добавил он.

Дмитрий Горощенко добавил, что рассчитывает на завершение ремонта здания шахматного клуба и на помощь в этом вопросе депутатов нового созыва Николаевского областного совета.

— Остаётся в очередной раз пожелать подрядчику, субподрядчикам и ответственным в ОГА закончить уже этот ремонт — не «перетягивать» на следующий год, не говорить больше что «денег опять не хватило». За эти пять лет значительно улучшилась материальная база областной ДЮСШ (шахматного клуба). Благодаря депутатскому корпусу мы приобрели более 200 новых комплектов шахмат, более 100 новых шахматных часов, 10 электронных досок, 2 ноутбука и принтера для судей и тренеров. Искренне надеюсь, что и следующий VIII созыв будет всячески поддерживать спорт и шахматы в частности!, - добавил Дмитрий Горощенко.

Напомним, ремонт шахматного клуба в Николаеве облсовет планировал начать еще в 2016 году. В бюджете Николаевской области на 2017 год предусматривалось 8 миллионов гривен на проведение капитального ремонта здания шахматной школы. Однако запланированные работы не были проведены, а выделенные в бюджете на эти цели деньги были перенаправлены на ремонт аэропорта «Николаев».

При этом сообщалось, что Николаевская облгосадминистрация намерена обратиться с предложением к Николаевскому горсовету принять в собственность города имущество областного шахматного клуба.

В декабре 2017 года глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявила, что сожалеет, что ее обещание отремонтировать областной шахматный клуб в прошлом году осталось невыполненным.

В апреле 2018 года НикВести сообщали о том, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир уже второй год говорит о необходимости проведения капитального ремонта здания шахматного клуба. В то же время Виктория Москаленко заявила, что городской совет обязан предоставить финансирование для ремонта областного шахматного клуба.

В итоге, ремонт здания клуба начался в сентябре 2018 года и ведется по сегодняшний день. На ремонт было выделено 12 миллионов 742 тысячи гривен. При этом, в 2019 году денег на реконструкцию шахматного клуба в бюджете области не предусмотрели.

В сентябре 2019 года в Николаевской ОГА заявляли о планах забрать 1 миллион 200 тысяч гривен, предназначенных на реставрацию здания шахматной школы в Николаеве, и направить их на строительство спортплощадки.

При этом, в проекте бюджета Николаевской области на 2020 год указано, что ремонт шахматно-шашечного клуба в Николаеве на 1 января следующего года составит 93,1%. Позже стало известно, что на завершение реконструкции здания клуба необходимо еще 10,2 миллиона гривен.

Спустя полгода в проекте решения о внесении изменений в бюджет, который рассматривался на сессии облсовета, 12 июня, говорилось о 56,8% готовности объекта.

В октябре 2020 года стало известно, что Управление капитального строительства Николаевской ОГА после корректировки проекта потратит на завершение ремонта шахматно-шашечного клуба в Николаеве 8,4 миллионов гривен.