Клиника эстетической стоматологии «White Clinic» в Николаеве сдает в аренду кабинет для стоматологов.

В стоимость аренды входит использование конусно-лучевого компьютерного томографа, оборудования для панорамного и прицельного R-снимка, а также услуги стерилизационной.

– Главным правилом цифровой стоматологической клиники WHITE является оказание качественных услуг в максимально комфортных условиях, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно. Вы можете бесстрашно доверять нашим врачам, ведь в нашем коллективе работают исключительно профессионалы своего дела, которые, к тому же очень чуткие, внимательные и отзывчивые к своим пациентам, - рассказывают специалисты «White Clinic».

Клиника находится на пересечении улиц Московская и Большая Морская по адресу улица Большая Морская, 69А, 2-й этаж. По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: +380980505098.

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