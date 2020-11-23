Клиника эстетической стоматологии «White Clinic» в Николаеве сдает в аренду кабинет для стоматологов.
В стоимость аренды входит использование конусно-лучевого компьютерного томографа, оборудования для панорамного и прицельного R-снимка, а также услуги стерилизационной.
– Главным правилом цифровой стоматологической клиники WHITE является оказание качественных услуг в максимально комфортных условиях, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно. Вы можете бесстрашно доверять нашим врачам, ведь в нашем коллективе работают исключительно профессионалы своего дела, которые, к тому же очень чуткие, внимательные и отзывчивые к своим пациентам, - рассказывают специалисты «White Clinic».
Клиника находится на пересечении улиц Московская и Большая Морская по адресу улица Большая Морская, 69А, 2-й этаж. По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: +380980505098.
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Клиника эстетической стоматологии «White Clinic» в Николаеве сдает в аренду кабинет для стоматологов.
В стоимость аренды входит использование конусно-лучевого компьютерного томографа, оборудования для панорамного и прицельного R-снимка, а также услуги стерилизационной.
– Главным правилом цифровой стоматологической клиники WHITE является оказание качественных услуг в максимально комфортных условиях, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно. Вы можете бесстрашно доверять нашим врачам, ведь в нашем коллективе работают исключительно профессионалы своего дела, которые, к тому же очень чуткие, внимательные и отзывчивые к своим пациентам, - рассказывают специалисты «White Clinic».
Клиника находится на пересечении улиц Московская и Большая Морская по адресу улица Большая Морская, 69А, 2-й этаж. По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: +380980505098.
Информация размещена на правах рекламы
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов