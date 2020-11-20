После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.
Об этом сообщают РИА Новости.
– Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура, - передает издание.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.
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После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.
Об этом сообщают РИА Новости.
– Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура, - передает издание.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов