После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова со стен детского игрового центра в городе Курчалой меньше чем за 3 суток убрали изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel.

Об этом сообщают РИА Новости.

– Теперь на стенах красуются портреты Байсангура Беноевского, Ахмата Кадырова, Бейбулата Таймиева и шейха Мансура, - передает издание.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.