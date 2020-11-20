Член координационного совета Беларуси Мария Колесникова останется под стражей. Это решение принял Минский горсуд на закрытом заседании.

Об этом сообщает Tut.by.

На сегодняшнем заседании защита обжаловала продление срока содержания в СИЗО Колесниковой. Ходатайство было отклонено и политик останется под стражей минимум до 8 января 2021 года.

Также адвокат оппозиционерки Людмила Казак заявила, что сам факт проведения заседания суда в закрытом режиме был нарушением, поскольку согласно Уголовно-процессуальному кодексу Беларуси все постановления суда должны оглашаться публично в присутствии всех желающих.

Кроме этого, адвокат рассказала, что она получает не все письма от Колесниковой. Из десяти последних до Казак дошли только четыре.

Напомним, 7 сентября, неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. По словам свидетелей, ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление по факту ее исчезновения.

Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.